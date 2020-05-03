Bahçeli'den Resim Ozan Kütahyalı'ya telefon

Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın "ömür boyu peşindeyim" dediği Rasim Ozan Kütahyalı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını söyledi.

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Rasim Ozan Kütahyalı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beyaz TV'deki sözleri için kendisini telefonla arayarak teşekkür ettiğini söyledi.

Kütahyalı, twitter adresinden yaptığı açıklamada Beyaz TV'de 3 Mayıs Türkçülük günü için söylediği sözleri hatırlattı, CHP 3 Mayıs 1944'ün CHP zihniyetinin Türkçülere yaptığı korkunç işkencelerin ve zulümlerin günü olduğunu söyledi.

Rahmetli Türkeş'in tırnaklarının sökülerek tabutluğa konduğunu belirten Kütahyalı, bu zorbalık günlerini dile getirdiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

BOŞNAKLAR KÜTAHYALI'YI NEDEN AFFETMİYOR?

"Beni çok duygulandırdı"

MHP lideri Bahçeli'nin kendisini telefonla arayarak babacan üslubu ve kendisini yeniden ekranlarda görmek istediğini söylemesinin kendisini duygulandırdığını ve çok mutlu olduğunu belirten Kütahyalı, Bahçeli için "Sağolsun, varolsun" ifadesini kullandı.

Sayın Bahçeli ile bugün yaptığımız telefon konuşması hakikaten beni çok etkiledi. Devlet Bey’in babacan üslubu ve beni ekranlarda görmeyi özlediğini söylemesi beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Sağolsun, varolsun. CHP’nin 3 Mayıs 1944 zulümlerini yeniden lanetle anıyorum. pic.twitter.com/gSy1echujV — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) May 3, 2020

Ne olmuştu?

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'deki Boşnaklarla ilgili sözleri tepkilere neden olmuş MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Kütahyalı için "Ömür boyu peşindeyim" ifadesini kullanmıştı.