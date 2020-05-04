Bakan Soylu'dan 3 günlük yasak sonrası vatandaşlara uyarı: Rehavete kapılmayalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 00:00'da biten üç günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek, "Sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim" dedi.

Abone ol

Bakan Soylu, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, "Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadesini kullandı.

"Sosyal mesafeye dikkat edelim''

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim" uyarısında bulundu.

Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir.

Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım.



Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 3, 2020

Yasak sona erdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 1 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 31 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı sona erdi.

27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs tarihinden 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı belirtildi.