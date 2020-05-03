Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi binası yükseliyor! Opera salonu kendini gösterdi
İSTANBUL Taksim'in simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar corona virüs tedbirlerine uyularak devam ediyor. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak oditoryum net şekilde ortaya çıktı.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmalar havadan fotoğraflandı.
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Görüntülerde çelik konstrüksiyon işlemlerinin tamamlandığı, işçilerin bağlantıları yaptığı görülüyor.
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İnşaatın ise 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor
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Yeni AKM nasıl olacak?
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.
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