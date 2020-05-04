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Yavru vatan Kıbrıs'tan sevindiren haber! 16 gündür yeni koronavirüs vakası yok

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 16 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi.

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Korona virüs salgını dünyada yayılmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sevindirici haber geldi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, tarafından bugün yapılan açıklamada son 24 saatte 507 kişiye koronavirüs testi yapıldığı aktarılırken, herhangi yeni bir vakaya rastlanılmadığı açıklandı.

İlk vaka 10 Mart'Ta tespit edilmişti 

Bakanlık, 16 gündür KKTC’de yeni vaka tespit edilmediğini duyururken, en son vakanın 17 Nisan tarihinde tespit edildiğini açıkladı. KKTC’de bugüne kadar 14 bin 9 kişiye test yapılırken, ilk vaka 10 Mart’ta Alman uyruklu bir turist olarak kayıtlara geçmişti.

KKTC’de 103 kişi virüsü yenerek taburcu olurken, sadece 1 kişi hastanede tedavi altında tutuluyor.

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