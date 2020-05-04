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Dolar haftaya kritik sınırın üstünde başladı! Dolar kuru ne kadar? 4 Mayıs 2020

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Koronavirüs salgının yarattığı dünya piyasalarındaki durgunluk dolar üzerindeki devam ediyor.. Dolar haftaya kritik sınırın üstünde başladı! Dolar - Euro kaç TL? 4 Mayıs 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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Nisan ayının son haftasında 7,00 seviyesini test eden dolar/TL, yeni haftaya da 7 liranın üzerinde seyrederek başladı. 

Kur, 7,0268 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,69'da yer alıyor.

Dünya piyasalarında corona virüse bağlı gelişmeler takip edilirken bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek. 

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