Dolar haftaya kritik sınırın üstünde başladı! Dolar kuru ne kadar? 4 Mayıs 2020
Koronavirüs salgının yarattığı dünya piyasalarındaki durgunluk dolar üzerindeki devam ediyor.. Dolar haftaya kritik sınırın üstünde başladı! Dolar - Euro kaç TL? 4 Mayıs 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.Abone ol
Nisan ayının son haftasında 7,00 seviyesini test eden dolar/TL, yeni haftaya da 7 liranın üzerinde seyrederek başladı.
Kur, 7,0268 seviyelerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 7,69'da yer alıyor.
Dünya piyasalarında corona virüse bağlı gelişmeler takip edilirken bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek.
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