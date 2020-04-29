Kriz kahini Roubini'den korkutan koronavirüs tahmini! 10 maddede neler olacak?
2008 krizinden iki yıl önce küresel ekonomik krizi tahmin ederek tarihe geçen 'Kriz kahini' Prof. Dr. Nouriel Roubini, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri konusunda korkutan tahminlerde bulundu. 10 yıllık bir ekonomik buhran olacak diyen Roubini, 10 maddede olacakları sıraladı...
ABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan 2008 yılındaki küresel krizi iki yıl önce tahmin eden ve "kriz kâhini" olarak anılan Nouriel Roubini, koronavirüs salgınının ekonomiler üzerinde yapacağı derin etkilerle ilgili ürperten tahminlerde bulundu. Salgınının küresel ekonomide 10 yıl sürecek bir buhrana neden olabileceğini öne süren New York Üniversitesi profesörü Roubini, 1929-1932 dönemindeki büyük buhrana gönderme yaparak "daha büyük buhran kaçınılmaz" dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) mevcut durumu 1929-1932 döneminde ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve “büyük buhran” olarak adlandırılan ekonomik krize gönderme yaparak “büyük tecrit” olarak adlandırmıştı. New York Üniversitesi’nden Roubini ise İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan yazısından “2020’de daha büyük buhran kaçınılmaz” ifadesini kullandı. Salgından önce de küresel ekonomide kaygı verici ve riskli eğilimler olduğuna dikkat çeken Roubini, sert ve uzun süreli bir kriz anlamına gelen L şeklinde bir buhranın çok muhtemel olduğunu öne sürdü. İşte Roubini'nen Sözcü'ye yaptığı açıklamalar...
1- Borç krizi iflasları tetikleyecek
Açıklar borç krizi ve iflas riskini artırıyor. Salgına karşı alınan tedbirler, zaten kamu borç seviyeleri birçok ülkede yüksek ve sürdürülemez seviyelerde iken, bütçe açıklarını ciddi şekilde artırıyor. Birçok kişi ve firma için gelir kaybı, özel sektör borçlarının da sürdürülemez seviyelere geleceğini gösteriyor. Bu da kitlesel iflaslara neden olabilir. Bu nedenle, 2008 krizi sonrasında yaşanan hızlı toparlanmanın aksine uzun süreli durgunluk yaşanabilir.
2- Salgın sağlık harcamalarını o da borçları artıracak
Gelişmiş ülkelerdeki demografik saatli bomba ikinci faktör. Salgın, sağlık sistemlerine çok daha fazla harcama yapılmasının gerektiğini gösteriyor. Gelişmiş ülkelerin çoğunda nüfus yaşlı olduğu için, sağlık giderlerini fonlamak da borçları artıracak.