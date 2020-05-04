HABER /  DÜNYA
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda operasyon: Ölü ve yaralılar var

ADV En özel anneler günü hediyeleri

MISIR ordusunun Sina Yarımadası'nda düzenlediği operasyonda 15 askerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Abone ol

Mısır Ordu Sözcüsü Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı birliklerin son birkaç gün içerisinde Sina'nın orta ve kuzey kesiminde düzenlediği 22 baskın ve 16 operasyonda 126 militanın öldüğünü, Gazze sınırındaki 8 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Operasyonlar sırasında militanlarla girilen çatışmalarda 15 askerin öldüğü ve yaralandığı bilgisini paylaşan Rifai ayrıntı vermedi.

Rifai, operasyonlarda militanların kullandığı 228 sığınağın hava kuvvetlerince imha edildiğini, 630 mayının etkisiz hale getirildiğini, aranan 266 kişinin yakalandığını kaydetti.

Mısır Ordusu Sözcüsü Rifai, perşembe yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Sina'ya bağlı Bi'r el-Abd ilçesinin güneyinde zırhlı askeri araca bombalı saldırı düzenlendiğini, ölü ve yaralı asker sayısının 10 olduğunu ifade etmişti.


 

SON DAKİKA HABERLERİ
Şehit Fidan son yolculuğuna uğurlandı
Bahçeli'den Resim Ozan Kütahyalı'ya telefon
Abdurrahman Uzun, Hadi Özışık'ın sorularını cevapladı
Kucağındaki bebeği öldürmekle tehdit etti
Yasağa uymayan 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Atatürk Havalimanı ile ilgili iddiaya yalanlama
ÖNCEKİ HABERLER
Yavru vatan Kıbrıs'tan sevindiren haber! 16 gündür yeni koronavirüs vakası yok
Ömer Döngeloğlu eşi kimdir Ömer Döngeloğlu Hoca'nın kaç çocuğu var?
Libya ordusunun Hafter milislerine yönelik operasyonları sürüyor
Burdur'da 6 bina karantinaya alındı
Tiyatro emekçilerinden hükümete çağrı
Cinayet Süsü oyuncuları kimler var Cinayet Süsü ne zaman çekildi?
Yorumlar