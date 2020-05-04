Mısır’ın Sina Yarımadası’nda operasyon: Ölü ve yaralılar var

MISIR ordusunun Sina Yarımadası'nda düzenlediği operasyonda 15 askerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

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Mısır Ordu Sözcüsü Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı birliklerin son birkaç gün içerisinde Sina'nın orta ve kuzey kesiminde düzenlediği 22 baskın ve 16 operasyonda 126 militanın öldüğünü, Gazze sınırındaki 8 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Operasyonlar sırasında militanlarla girilen çatışmalarda 15 askerin öldüğü ve yaralandığı bilgisini paylaşan Rifai ayrıntı vermedi.

Rifai, operasyonlarda militanların kullandığı 228 sığınağın hava kuvvetlerince imha edildiğini, 630 mayının etkisiz hale getirildiğini, aranan 266 kişinin yakalandığını kaydetti.

Mısır Ordusu Sözcüsü Rifai, perşembe yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Sina'ya bağlı Bi'r el-Abd ilçesinin güneyinde zırhlı askeri araca bombalı saldırı düzenlendiğini, ölü ve yaralı asker sayısının 10 olduğunu ifade etmişti.







