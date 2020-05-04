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Girit Adası açıklarında bir deprem daha!

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Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre Akdeniz’de saat 04.02’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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