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Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Anadolu Ajansı
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ANKARA'dan Mogadişu'ya hareket eden Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağında sedye ve yatak gibi malzemeler yer aldı

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Türkiye'nin, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele için Somali'ye ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı, Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin, Covid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından hazırlanan sedye, yatak ve nevresim gibi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi.

Mevlana detayı
Malzemelerin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Somali bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Somalice olarak Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerinin yer aldığı görüldü.

Daha önce de yardım edilmişti
Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket etti. Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında daha önce de Somali'ye tıbbi malzeme göndermişti.

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