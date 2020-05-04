Camilerin cemaatle namaza açılacağı tarih belli oldu! Seyahat yasağı sürecek mi

Koronavirüs salgını nedeniyle cemaatle namaza kapatılan camilerin tekrar ibadete açılacağı tarih belli oldu. Camiler Haziran ayının ortasında ibadete açılacak. Kuaförler, kafe ve pastane, restoranlar Mayıs ayı ortasıda açılabilir... Turizm sezonu ise Haziran'da açılacak..

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin mayıs ayının ortaları itibariyle esnetilmeye başlanacağını belirten Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, camilerin cemaatle namaza ise Haziran ayının ortasında açılabileceğini yazdı. Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoranların açılacağını belirten Selvi, "Haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak" dedi. İşte Selvi'nin köşesindeki bilelere göre normalleşme takvimi...

Berberler bu ay ortası açılıyor!

Sahte sarışınlar açısından zor bir dönem oldu. Neyse, bundan kurtuluyoruz. Yaşasın berberler ve kuaförler! Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerler açılıyor. Tabii çok sıkı önlemler geliyor.

'Turizm sezonu Haziran'da açılacak'

Turizm Türkiye’nin bacasız sanayisi. Onlar mayıs ayını hazırlık süreç olarak değerlendirecekler. Konaklama, açık büfe ve sosyal etkinlikler sıkı kurallara bağlanıyor. Ama haziran ayında turistik tesisler açılıyor. Otel, motel, müze ve örenyerleri açılacak. Kültürel etkinlikler yine haziran ayında başlatılıyor.

'Yurt içi uçuşlar haziranda'

Türk Hava Yolları’nın iç hat uçuşları haziran ayında başlayacak. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Tren seferleri de haziran ayında başlıyor. Çalışma hayatı, adalet ve ekonomi ise haziran-eylül arasında kademeli olarak normalleşme sürecinde yerini alacak.

Bayram namazı yok! Camiler haziranda açılıyor

Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.