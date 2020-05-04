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Ömer Döngeloğlu nereli eşi Zeynep Döngeloğlu ve çocukları kimdir?

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İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu 52 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu'nun ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Ömer Döngeloğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. Aslen Tokat Zileli olan Ömer Döngeloğlu Zeynep Döngeloğlu ile evli ve 5 tane çocuğu var.

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Ramazan programlarının sevilen yüzü, içten, samimi sohbeti ile gönülleri kazanan İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu öldü. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Ömer Döngeloğlu 52 yaşında tedavi gördüğü Başakşehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Eşi Zeynep Döngeloğlu'da aynı hastanede tedavi görüyordu. 5 çocuğu olan Ömer Döngeloğlu'nun zamansız kaybı başta ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Ömer Döngeloğlu'nun hayatı merak konusu oldu. İşte Ömer Döngeloğlu'nun hayatı eşi ve çocukları...

Eşi Zeynep Döngeloğlu durumu nasıl: Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun hastanede tedavi gören eşinin de vefat ettiği iddia edilmişti. Zeynep Döngeloğlu hakkındaki iddialarla ilgili açıklama geldi.

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, bugün korona virüs tedavisi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. 

Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra eşi Zeynep Döngeloğlu da aynı hastanede tedavi görmeye başlamıştı.

Sosyal medyada yayılan Zeynep Döngeloğlu'nun da vefat ettiği haberleri yalanlandı. Son alınan bilgilere göre de Zeynep Döngeloğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ömer Döngeloğlu kimdir: İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu1968 doğumlu olan Ömer Döngeloğlu İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle vefat eden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu evli ve beş çocuk babasıydı.

-Eserleri
Peygamberin İzinde
Allah’a Adanmış hayatlar
Yeryüzünün yıldızları
Sözün Miracı; DUA
Allah Resulünü görenler
Peygamberimizin Dostları
Mus’ab bin Umeyr

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