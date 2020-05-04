Rıdvan Dilmen: Nenad Bjelica'yı getirecek Fenerbahçe

Yorumcu Rıdvan Dilmen, ''Nenad Bjelica'yı getirecek muhtemelen Fenerbahçe. Bjelica üzerinden değil, Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım.'' ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında yorumlarda bulundu ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün, sportif direktör ile birlikte büyük ölçüde belli olduğunu belirtirken, liglerin başlama süreci için yorumlarda bulundu.

''Şenol Güneş doğru bulmamış''

''Şu anda evimizdeyiz ve evde kalıp doğrusunu yapıyoruz. TFF'nin diğerlerinden farkı, federasyonda çalışan 20'ye yakın değerli insan var.'' diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Ortopedistler var, bilim insanları var. Gözüken şu ki kimse risk almak istemiyor. Özellikle böyle bir belirsizlik varken... Genel olarak bir çekince var. Şunu öğrendim. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-4 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda verdiği görüşte bu şartlarda oynanmasının doğru olmadığını belirtmiş. Bilim Kurulu'nun verdiği rapor üzerinden, TFF ve Kulüpler Birliği birlikte toplantı yapıp dönüş tarihini netleştirmeli diye düşünüyorum.

''Fenerbahçe büyük yükten kurtuldu''

Fenerbahçe de dahil kulüplerimizin transferden daha önemli problemleri var. 2019 Aralık ayında borçsuzluk kağıdı verilecekti UEFA'ya, 30 Nisan'a atılmıştı bu. 10 gün önce, tekrar uzatıldı dendi ama Avrupa Kulüpler Birliği itiraz etti, itiraz kabul edildi. Fenerbahçe, 30 Nisan'da bu konuyu kapattı. Muhtemelen diğer kulüplerimiz de kapatmıştır ama net bir bilgim yok. Fenerbahçe 30 Nisan'da, geçmişten alacakları ödeyip, riski ortadan kaldırıp, büyük yükten kurtuldu.

''Bjelica'nın çok tartışılması gerekmediğini düşünüyorum''

Nenad Bjelica'yı getirecek muhtemelen Fenerbahçe. Bjelica üzerinden değil, Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Uzun yıllardır futbol içinde, vizyon sahibi, deneyimi yüksek. Muhtemelen sportif direktör oluyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması, gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor. O yüzden Bjelica'nın çok tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile birlikte düşünmek lazım. Türkiye'yi bilen bir kardeşimiz, teknik direktörden çok sportif direktörün bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.

''Oynanır mı, oynanmaz mı, bilemiyorum''

Şeffaflık önemli. Dün 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüpleri görüştü, TFF Başkanı da vardı ancak sonucunun ne olduğunu bilemiyoruz, internetten okuyoruz. Bu kararı verecek tek kurum var, o da TFF. Oluşturdukları çok iyi bir sağlık kurulu var, verecekler kararı ve uygulamaya geçilecek. Oynanır mı, oynanmaz mı, bilemiyorum.

''beIN Sports, ciddi şekilde bu işten çekilmeyi düşünüyor''

Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Türkiye'de herkes işi ekonomik olarak görüyor, özellikle kulüp yöneticileri. Bir grup yönetici, 'Aman, ligi bitirelim' diyor, ekonomiye bakıyor. Küme düşme potasında olanlar da, oynanmasın böyle kalsın diyor. Bunun kararı çok kolay bir karar değil. Yayıncı kuruluşu da unutmamak lazım. Ciddi dedikodular var. beIN Sports 'Ben çekiliyorum' dediği zaman, daha da vahim bir tablo ortaya çıkacak. beIN Sports, ciddi şekilde bu işten çekilmeyi düşünüyor.