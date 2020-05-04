Trump koronavirüs aşısı için tarih verdi! Sapma Hızı Operasyonu

ABD koronavirüste can kaybının en çok olduğu ülke olarak salgınının yeni merkez üssü oldu. Başkan Donald Trump, hükûmetinin yıl sonuna kadar koronavirüse karşı bir aşı bulunacağına inandığını söyledi.

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Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'un organize ettiği "dijital halkla buluşma toplantısı"nda konuşan Başkan Trump, "Bu yılın sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Sapma Hızı Operasyonu

Trump'ın açıklamaları hükümetinin aşı geliştirme sürecini hızlandırmak için "Sapma Hızı Operasyonu"nu başlattığına dair haberlerden sonra geldi.

'Operasyon' aşı üretimini birkaç ay hızlandırmak ve gelecek yılın ilk ayına kadar 300 milyon doz aşı üretilmesini hedefliyor.

"Aşı yıl sonuna kadar bulunacak"

Trump, aşının yıl sonuna kadar bulunacağına dair tahmininin iddialı olduğunu bildiğini ve doktorların bu açıklamayı yapmasını istemediğini bildiğini belirterek "Doktorlar, 'Bunu söylememelisin' derdi. Ben düşündüğümü söylerim" diye konuştu.

Programda aşı geliştiren şirketlerin yöneticileriyle de görüştüğünü ifade eden Trump, "Bence düşündüğümüzden daha erken aşı bulacağız" dedi.