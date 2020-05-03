Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 1 milyon 150 bini geçti

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (178 bin 235), İspanya (148 bin 558), Almanya (130 bin 600), İtalya (81 bin 654), İran (78 bin 422), Çin (77 bin 713), Türkiye (63 bin 151) ve Fransa (50 bin 784) oldu.