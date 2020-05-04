Fernando Muslera'dan sözleşme açıklaması

Sezon sonunda Galatasaray'da olan sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera, geleceği hakkında konuştu.

Abone ol

Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Milliyet'e konuştu.

Kaptan olarak saha içinde ve dışında neler yapıyorsun?

Kaptan olarak, her zaman, her konuda örnek olmaya çalışıyorum. Herkese saygı göstererek, tüm takım bir aile gibi olmayı hissederek, aynı hedefe doğru aynı yoldan yürüyerek, bu zamana dek elde ettiğim tecrübelerle beraber tüm gençlere yardım ederek, saha içinde performansımın en iyisini verip, takım arkadaşlarıma iyi bir örnek olarak kaptanlığımı en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum.

Rakip taraftarların sevgisi

Diğer takım taraftarları tarafından da bu kadar sevilmek nasıl bir duygu? Sonuçta herkes aynı şekilde karşılanmıyor.- Bence olmazsa olmaz; en önemli şey saygı... Bu benim hayatımdaki en önemli kurallarımdan biri. Kiminle oynarsanız oynayın, mutlaka saygılı olmanız lazım. Bence benim rakiplerime ne kadar saygılı olduğumu onlar da hissediyorlar.

Seni bu kadar motive eder şey nedir?

Eskiden kendimi, ‘En çok sevdiğim işi yapıyorum. Futbol oynuyorum. Futbol oynamak benim aşkım ve ben kaleci olarak oynuyorum’ diye motive ederdim ama şimdi bir ailem var; eşim var, bir kız, bir erkek, 2 tane çocuğum var. Onları mutlu edebilmek bana çok gurur veriyor. Onlar için oynamak beni çok mutlu ediyor. Sonuçta onlar da beni televizyondan izliyorlar. Şu anda benim en büyük motivasyonum bu. Ayrıca sevdiğim işi yapıyorum.

Ekici'nin şutuna duvar oldu

Fenerbahçe derbisinde Mehmet Ekici’nin şutunu kurtarınca neler hissettin? Sezona belki de damga vuracak kurtarışlardan biriydi. - Çok mutlu oldum ama kısa bir mutluluktu. Hemen bir sonraki pozisyona konsantre olmam gerekiyordu.

Ligin ikinci yarısındaki Galatasaray’ın çıkışını neye bağlıyorsun?

İkinci devreyle birlikte haftada bir maç oynuyoruz. Maç sayısının azalması bizim ikinci yarıda çıkışımızın en büyük etkenlerinden biri oldu.

Fatih Terim etkisi

Fatih Terim ile uzun yıllar çalıştın. Senin kariyerin üzerinde etkisi oldu mu?Her röportajımda söylediğim gibi, Fatih Terim benim için çok özel biri. Bana hep güvendi, beni bu güzel kulübe kazandırdı. Aynı zamanda uzun yıllar beraber çalışarak bana birçok kupa ve başarılar kazandırdı. Bana hep bir baba gibi yaklaştı. O yüzden hem kariyerimde hem de özel hayatımda çok ayrı ve önemli bir yeri var.



0-0 biten bir maçta “Futbol yoktu. İki takım da başarısızdı” demek mi doğru, yoksa iki kaleciyi kutlamak mı gerekir?

Sizin de söylediğiniz gibi, bütün unsurlar buna sebep olabilir. Belki takımlar iyi oynamamıştır, belki kaleciye fazla top gelmemiştir. Belki de maçın kahramanları kalecilerdir, o yüzden hepsi olabilir.

FIFA sürekli olarak forvetlerle kalecileri karşı karşıya getiriyor. Bütün kural değişikliklerinde hep golü teşvik eden kalecinin hareketlerini kısıtlayan şeyler var. Penaltı atışı da dahil buna... Sence bu adil mi?

1990’dan itibaren kalecilerle ilgili kural değişiklikleri oldu. Mesela eskiden kaleciye pas kuralı vardı, o kalktı. Sonra elinde topu tutma süresi kısaldı ve bunun gibi birçok şey... Herhalde böyle olmaya devam ederse, bir gün gelecek ve kalecisiz oynamaya başlayacağız. (Gülüyor) O yüzden aynı çocukluk yıllarımdaki gibi, forvet oynamaya hazırlamalıyım kendimi. Futbolun meyvesi gol olduğu için çok fazla abartmadan, bu tip kuralların çıkması doğal ve kalecilik her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.

Sözleşmen bitiyor önümüzdeki yıl? Ne yapmayı plânlıyorsun?

Her zaman bunu belirttim, Avrupa kariyerimi Galatasaray’da tamamlamak istiyorum. Galatasaray bana çok şey kazandırdı. Ben de elimden geldiği kadar bunun karşılığını hep vermeye çalıştım. Ailem ve ben, Türkiye’de ve Galatasaray’da çok mutluyuz. Türk insanının bize gösterdiği ilgiye minnettarız. İki çocuğum da burada doğdu, bu açıdan da Türkiye’nin yeri bende çok ayrı. Dediğim gibi, Avrupa kariyerimi Galatasaray’da tamamlamak isterim. Ama tabii ki hocamın ve yönetimimizin vereceği karar çok önemli.

Futboldan sonra antrenörlük düşünüyor musun? Fatih Hoca’nın ekibinde yer almak ister misin?

5 yaşından beri futbolun içindeyim. Futbolla beraber büyüyorum, hala da devam ediyorum. Futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Daha önümde bence uzun yıllar var. Diğer yandan da, tabii ki Fatih Terim’in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır.

‘Sow’un golünü unutamıyor’

Tribünde olsaydın yediğin goller içerisinde hangilerini özellikle alkışlardın?

2010 Dünya Kupası’nda Hollanda maçında Giovanni van Bronckhorst’un, 2014 Dünya Kupası’nda Kolombiya maçında James Rodrigues’in, Fenerbahçe ile oynanan lig maçında Moussa Sow’un, Lazio’da forma giydiğim dönemde de Catania ile oynanan maçta Jorge Martinez’in golleri... Aklıma ilk olarak gelen dört gol bu...



Futbolcu olmasaydın hangi mesleği seçerdin?

Okuldayken doktor olma hayalim vardı ama belki de iyi bir doktor olamayacaktım. Bu nedenle çok şükür ki futbolcu, kaleci oldum. Tsubasa diye bir çizgi film vardı, onları da çok seyrettik. Hocalarımızın da yönlendirmesiyle böyle bir tercih gerçekleşti.

Belalısı Burak idolü Cordoba

Muslera, “Seni en çok zorlayan forvet kimdi?” sorusuna “Burak Yılmaz” cevabını verdi. Uruguaylı file bekçisi, “Hem burada benimle oynarken hem de ona karşı oynarken, beni zorladı” yorumunu yaptı.G.Saray kalecisi, “İdolün kimdi?” sorusuna ise şu karşılığı verdi: Oscar Cordoba... Fabio Carini’yi de sayabiliriz; Inter’de oynayan Uruguaylı bir kaleci. Ama asıl idolüm olarak Oscar Cordoba’yı söyleyebilirim.