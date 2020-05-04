Emre Belözoğlu'ndan Ramazan Civelek sürprizi 

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Karagümrük'te forma giyen ve sezon içerisinde Kasımpaşa ve Trabzonspor'un da takibe aldığı sağ bek oyuncusu Ramazan Civelek'i arayıp sarı-lacivertli takıma geri dönmesini istedi.

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Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe listesine birçok ismi ekledi. Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı.

Telefon görüşmesi yaptı

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör koltuğuna gelecek olan Emre Belözoğlu transferde başrolü oynuyor. Altyapıdaki isimler üstünde özellikle duran Emre Belözoğlu, bir yandan da transfer görüşmelerine başladı. 39 yaşındaki isim, Süper Lig takımlarının da devrede olduğu isimle bir telefon görüşmesi yaptı ve son durumunu sordu.

Ramazan Civelek sürprizi

Ajansspor'un haberine göre Emre Belözoğlu, Karagümrük'te forma giyen ve sezon içerisinde Kasımpaşa ve Trabzonspor'un da takibe aldığı sağ bek oyuncusu Ramazan Civelek'i aradı. Ramazan'a Sarı Lacivertli kulübünün gelecek sezon planlamasından bahseden Belözoğlu, futbolcunun son durumunu sordu. Ramazan Civelek'in sözleşmesinde Fenerbahçe için 1 milyon TL satın alma opsiyonu var.

Fenerbahçe altyapısında oynadı

Ramazan Civelek, Fenerbahçe ile ilgili şu sözleri söyledi: Fenerbahçe altyapısında uzun yıllar forma giydim. Sonrasında profesyonel oldum. Fenerbahçe'ye kim dönmek istemez? Şu anda ilk hedefim Karagümrük'le hak ettiği Süper Lig'e çıkmak. Bu sezon 20 lig maçında ilk 11'de oynayan 1996 doğumlu futbolcu 5 gol, 3 asist kaydetti, oyuncu 2 kupa maçında forma giydi.