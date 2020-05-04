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Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den salgınla ilgil kritik uyarı!"Acele edersek...

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının bitmediğini ve devam ettiğini belirterek, bu sabah itibariyle herhangi bir normalleşmeye gidilmemesi gerektiğini söyledi.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağının bitişiyle uyarılarda bulundu.

Vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Özlü "Salgın bitmedi devam ediyor. Tedbirlere uyarsak normal hayata dönüşümüz daha kısa zamanda olacaktır" diye konuştu.

Virüsün son olarak dün bin 670 vatandaşımıza bulaştığını ve 61 kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlatan Özlü, tedbirlere uyulması halinde normal hayata dönüşün daha kısa zamanda olacağını söyledi.

"Acele edersek, daha uzun süre evlerimizde kalabiliriz'' 

Özlü "Acele edersek, geç kalırız; daha uzun süre evlerimizde kalırız. Biraz daha sabredelim. Tedbirleri gevşetmeyelim. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki yurttaşlarımızın bir an önce dışarı çıkabilmeleri için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Onlar evden çıkmayarak bize yardımcı oluyorlar. Biz de sosyal mesafeyi koruyarak onların zahmetlerini boşa çıkarmayalım" ifadelerini kullandı.

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