Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte Nisan ayı enflasyon rakamları

TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık bazda yüzde 10,94 oldu..

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 10,94, aylık yüzde 0,85 arttı. Mart ayında aylık bazda TÜFE yüzde 0.57 artmış, yıllık bazda ise yüzde 11.86 olmuştu.

Bir önceki ay ve bir önceki yıla göre durum

TÜFE'de 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış haberleşmede

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,90 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,91 ile eğlence ve kültür ve yüzde 5,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 31,32 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,52 ile konut oldu.