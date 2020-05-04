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Konya'da 2'si cezaevi firarisi 3 kişi aynı evde yakalandı

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KONYA'da cezaevinden firar eden M.A. (25) ve M.G. (38), Beyşehir'de, hakkında yakalama kararı bulunan R.A. (28) ile birlikte aynı evde saklanırken yakalandı.

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Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Seydişehir Açık Cezaevi’nden firar eden M.A. ile M.G. ve 'Hürriyetten yoksun kılma, kasten yaralama, silahla yağma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan R.A.'nın Sevindik Mahallesi'nde aynı evde saklandıklarını belirledi.

Dün saat 21.00 sıralarında eve baskın yapan jandarma ekipleri, R.A. ve M.A .ile pencereden atlayıp kaçmak isteyen M.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.  

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