Mathieu Valbuena: Bir şeyler deneme zamanı gelmişti

Fenerbahçe'de 2 yıl forma terlettikten sonra Olympiakos'a transfer olan Mathie Valbuena, cümleleriyle Yunan takımında mutlu olduğunu vurguladı.

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Yunanistan'ın dev takımı Olympiakos'a giden Mathieu Valbuena, Fransız basınına bir röportaj verdi.

Fransız yıldız, Atina'daki yaşantısı ve Olympiakos günleri hakkında merak edilenleri yanıtlarken, Fenerbahçe'den de bahsetti.

Valbuena'nın konuşmasındaki başlıklar şöyle:

Fenerbahçe'de geçirdiğim 2 yılın ardından ardından artık başka şeyler deneme zamanım gelmişti. Olympiakos beni çok istedi ve ben de buraya gelerek en doğru şeyi yaptım.

Olympiakos için küçük bir Marsilya diyebiliriz. Taraftarlar, kültür ve Akdeniz takımı olması. Güzel de istatistikler yakaladım. Saygı duyulmaya ihtiyacım vardı ve kendimi saha içinde kanıtladım.

35 yaşında olmama rağmen futbola devam ediyorum çünkü içimde tutku var. Benim kariyerimi şekillendiren en önemli şey bu. Hiçbir zaman vazgeçmedim, hep en iyisini istedim. Maçlardan önce midemdeki yumruk yemiş hissini seviyorum, pozitif baskıyı seviyorum.

'Keşke daha erken gelseydi' dedirtmek istiyor

Benim gibi profesyonel futbol dünyasına geç girmiş bir oyuncu için kariyerinde 100'den fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olmak, kupalar kazanmak, milli takım forması giymiş olmak,Harika! Olympiakos'ta da kendimi kanıtlayarak 'Keşke daha erken gelseydi' dedirtmek istiyorum.

"6-7 kişilik gruplarla idmanlar başlayacak"

Salı ya da çarşamba günü, 6-7 kişilik küçük gruplarla idmanlar başlayacak. Sonra ligin şampiyonunu belirlemek için playoff oynanıp oynanmayacağını göreceğiz. Ligle ilgili kararın da bir an önce verilmesini umuyoruz.

"Virüsü kaptık mı diye meraklandık"

Başkanın Marinakis'in koronavirüs olduğunu duyduğumuzda biraz sarsıldık. Arsenal ile oynadığımız maçtan sonra bana sarılmıştı. Biz de virüsü kaptık mı diye meraklandık ancak hepimiz negatif çıktık. İdmanlardan önce tekrar test yapılacak.

Şu anda ligde 14 puanla lideriz. Eğer lig devam etmeyecekse, kupanın bize verilmesi gerekiyor.

"Oynamadığımda maç izlerim"

Futbol uzun yıllardır benim hayatımın en önemli parçası. Oynamadığımızda da telefondan maçlar izlerim, sonuçlara bakarım. Eski maçları izliyorum şu anda, en son Almanya'nın 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde bizi 1-0 yendiği maçı izledim. Soyunma odasının kokusunu, adrenalini özledim.

"Her şey rayına oturacaktır"

Futbolda bir şeyler değişmek zorunda. Kulüpler transferlerin artık bu kadar yüksek bedellerle yapılamayacağını anlamış mıdır? Bence anlamışlardır. Ancak zamanla her şey rayına oturacaktır.