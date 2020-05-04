HABER /  TRABZONSPOR
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Uğurcan Çakır için Liverpool iddiası

İngiliz medyası, Trabzon kalecisi Uğurcan Çakır'ın önümüzdeki sezon Liverpool forması giyeceğini yazdı.

Abone ol

Liverpool'un Uğurcan Çakır inadı. Sportslens.com sitesi, Liverpool'un, Alisson Becker'in yedeği olarak Uğurcan'ı kadrosuna katmak istediğini ve İngiliz ekibinin en büyük hedefinin Trabzonsporlu kaleci olduğunu yazdı.

20 milyon Euro'nun aşağısı olmaz
Alınan bilgilere göre Trabzonspor, genç file bekçisini 20 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmayacak. İngiltere'deki bahis şirketleri de bu transfer için oran açtı. Uğurcan'ın Liverpool forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bayraktar, İmamoğlu'na rest çekti: Tekzip etmezseniz protokolü iptal edeceğiz
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte Nisan ayı enflasyon rakamları
Koronavirüs poşetten, elbiseden bulaşır mı? Prof. Ceyhan'dan kritik açıklamalar
Artvin’de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
LGS ve YKS erteleniyor işte yeni sınav tarihler! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne demişti?
Trump koronavirüs aşısı için tarih verdi! Sapma Hızı Operasyonu
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de şüpheli ölüm! Evinde fenalaşıp yaşamını yitirdi
Mandzukic'e flaş öneri: Galatasaray'a git
Konya'da 2'si cezaevi firarisi 3 kişi aynı evde yakalandı
Merkez Bankası rezervinde 65.7 milyar dolar kayıp yaşandı
Dursun Ali Erzincanlı’nın fotoğrafı gözleri yaşarttı
Tülay Karabağ kimdir nereli Tülay Karabağ ne kanseriydi?
Yorumlar