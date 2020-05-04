Uğurcan Çakır için Liverpool iddiası

İngiliz medyası, Trabzon kalecisi Uğurcan Çakır'ın önümüzdeki sezon Liverpool forması giyeceğini yazdı.

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Liverpool'un Uğurcan Çakır inadı. Sportslens.com sitesi, Liverpool'un, Alisson Becker'in yedeği olarak Uğurcan'ı kadrosuna katmak istediğini ve İngiliz ekibinin en büyük hedefinin Trabzonsporlu kaleci olduğunu yazdı.

20 milyon Euro'nun aşağısı olmaz

Alınan bilgilere göre Trabzonspor, genç file bekçisini 20 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmayacak. İngiltere'deki bahis şirketleri de bu transfer için oran açtı. Uğurcan'ın Liverpool forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.