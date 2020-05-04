HABER /  YEREL
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

İzmir'de şüpheli ölüm! Evinde fenalaşıp yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı

İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, evinde fenalaşıp yere yığıldığı öne sürülen Ozan Sezer (35), yaşamını yitirdi.

Abone ol

Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi’nde oturan Ozan Sezer, evinde iddiaya göre fenalaşarak yere yığıldı. Saat 05.00 sıralarında evde bulunan bir yakını Sezer’i hareketsiz bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sezer’in öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Ozan Sezer’in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bayraktar, İmamoğlu'na rest çekti: Tekzip etmezseniz protokolü iptal edeceğiz
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte Nisan ayı enflasyon rakamları
Koronavirüs poşetten, elbiseden bulaşır mı? Prof. Ceyhan'dan kritik açıklamalar
Artvin’de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
LGS ve YKS erteleniyor işte yeni sınav tarihler! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne demişti?
Trump koronavirüs aşısı için tarih verdi! Sapma Hızı Operasyonu
ÖNCEKİ HABERLER
Mandzukic'e flaş öneri: Galatasaray'a git
Konya'da 2'si cezaevi firarisi 3 kişi aynı evde yakalandı
Merkez Bankası rezervinde 65.7 milyar dolar kayıp yaşandı
Dursun Ali Erzincanlı’nın fotoğrafı gözleri yaşarttı
Ömer Döngeloğlu yaşı kaç hastalığı neydi ölüm sebebi nedir?
Ömer Döngeloğlu eşi kimdir Zeynep Döngeloğlu vefat mı etti?
Yorumlar