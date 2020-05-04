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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı belli oldu

Fenerbahçe, Arsenal'de yıllık yaklaşık 15 milyon euro kazanan, vergiler düşünce eline 8 milyon euro civarında bir rakam geçen Mesut Özil için özel bir paket hazırladı.

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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündemi yine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil meşgul ediyor.

Arsenal ile sözleşmesinin son senesine giren Mesut'u renklerine bağlamak için hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk asıllı Alman yıldızı ikna edecek bir mali paket üzerinde çalışıyor.

6 milyon euro'luk paket
Arsenal'de yıllık yaklaşık 15 milyon euro kazanan, vergiler düşünce eline 8 milyon euro civarında bir rakam geçen 31 yaşındaki dünya yıldızı için sponsor desteğiyle 6 milyon euro'luk bir paket oluşturulacak.

Rakamlar neredeyse eşit
Corona virüsü nedeniyle Arsenal'in oyuncu maaşlarına yüzde 30'luk bir indirim uygulaması gündemde. Bu da Mesut'un yıllık ücretinin vergisiz 10.5, vergiyle 6-6.5 milyon euro seviyesine düşürüyor. Sponsor destekleriyle transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe'nin önereceği rakam da bu seviyede.

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