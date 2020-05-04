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Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında maske kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadaleye ilişkin hazırladığı 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasıyla, ücretsiz maske kodu alınabilecek.Peki Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında maske kodu nasıl alınır?

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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını için birçok önlem alındı ve uygulamaya koyuldu. Bunlardan biri de maske kullanımı oldu.Dünya devletleri maske ihtiyaçlarını karşılayamazken  bu dönemde Türkiye'de hükümet tarafından ücretsiz maske dağıtımı başladı.

Hayat Eve Sığar uygulaması
Bunun için e-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve eczanelerden de gelen mesaj doğrultusunda maske temin edilebiliyordu. Binlerce kişi maske alırken, birçoğu da maske alamadı. Yapılan son açıklamada ise Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske temini için kod alınabileceği açıklandı. 

Maske kodu nasıl alınıyor?
Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulaması ile ücretsiz maske kodu alma imkanı sunuldu. Android ve İOS işletim sistemli cihazlara indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasındaki ‘Sağlık durumu’ sekmesi üzerinden ‘Maske talep et’ seçeneği ile kod almak mümkün.Talep sonrasında açılan ekrana gelen barkod ve kimliğiniz ile eczanelerden maske alabilirsiniz.

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