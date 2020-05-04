Ronaldo'dan annesine dudak uçuklatan 'Anneler Günü' hediyesi

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, annesi Dolores Aveiro’ya 100 bin Euro’luk Mercedes otomobil aldı.

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Futbol hayatına İtalya'nın Juventus takımında devam eden 34 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo, yaklaşan Anneler Günü için annesine 100 bin Euro'luk Mercedes satın aldı.

Ronaldo'nun annesi Aveiro, Instagram hesabından otomobili ve Portekizli yıldızın aldığı çiçekleri paylaştı.

100 bin Euro

Tecrübeli oyuncunun annesi 3 Mart'ta felç geçirmiş ve kritik sürecin ardından hastaneden taburcu edilmişti. Mercedes GLC Coupe'nin fiyatı 100 bin Euro civarında.