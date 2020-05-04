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Fas cezaevlerinde Kovid-19 vaka sayısı 341'e çıktı

Anadolu Ajansı

Fas cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 83'ü hapishane görevlisi, 258'i mahkum olmak üzere 341'e yükseldi.

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Fas Hapishaneler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Tanca Hapishanesi'nde 23 kişide daha Kovid-19 görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, hastalığın tespit edildiği kişilerden 12'sinin hapishane görevlisi, 11'inin ise mahkum olduğu belirtildi. 

Böylece Fas cezaevlerindeki Kovid-19 vaka sayısı 341'e ulaştı.

Fas Hapishaneler Müdürlüğü, 28 Nisan'da, cezaevlerindeki vaka sayısını 318 olarak açıklamış, bunlardan 71'inin hapishane görevlisi, 247'sinin mahkum olduğu bildirmişti.

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 174 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 4 bin 900'ü aştığını duyurmuştu.

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