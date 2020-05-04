Yılmaz Özdil de İmar Affından yararlanmış Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villasına bakın

Atatürk'le ilgili yazdığı kitaplarla sık sık gündeme gelen Yılmaz Özdil, siyasi parti liderlerinden bile daha aşırı muhalif bir gazeteci. Hükümetin attığı tüm adımların karşısında duran Yılmaz Özdil, imar barışı konusunda da sert ifadeler kullanıyordu ancak Özdil'in düzenlemeden yararlandığı ortaya çıktı.

Abone ol

Özdil, 28 Eylül 2019'daki "Pay hattı" başlıklı yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" ifadelerini kullanmıştı.Son günlerde Yılmaz Özdil'in Bodrum'da lüks bir villası olduğu ve villanın imar konusunda sıkıntılı olduğu ortaya çıktı.Özdil'in ofis yaptırdığını söyleyerek yapısını villaya dönüştürdüğü iddiası gündemde.

Yerden yere vurduğu kanundan faydalandı

Konuyla ilgili henüz açıklama yapmayan Yılmaz Özdil'in ofisten villaya dönüştürdüğü yapısı için imar barışı kanunundan yararlandığı ortaya çıktı.Yılmaz Özdil'in eşinin üzerine gösterdiği villanın fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı.

Denize sıfır, 7 milyon dolar

Denize sıfır konumda yer alan Yılmaz Özdil'in lüks villasının piyasa değeri ise 7 milyon dolar seviyesinde.7 milyon dolar, günün kuruyla hesaplandığında 49 milyon lira yapıyor.