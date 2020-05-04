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Esenyurt'ta otomobilde uyuşturucu ve silah bulunduran 5 kişi polis denetimine takıldı

İSTANBUL Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağı günü polisin denetimine yakalanan Suriye ve Filistin uyruklu 5 kişinin aramasında sahte ABD doları, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

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Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda önlem alırken Pazar Yolu Caddesi’nde içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç durduruldu.

Araçtaki Suriyeli olduğu belirtilen Yusuf N., Muhammed D., Mustafa K., Mahmud D. ve Filistinli Muhammed T. indirilerek kimlik ve izin kontrolü yapıldı. Bu sırada Muhammed T.’nin yapılan üst aramasında  100’lük sahte olduğu anlaşılan 90 dolar ile üzerinde bulunan montta toplam 480.51 gram preslenmiş esrar, 9.42 gram eroin ve 6.94 gram bonzai bulundu. Araçta hassas terazi, şöför koltuğunun alt kısmında kuru sıkıdan bozma tabanca bulundu. Araçtaki 5 şüpheli Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edildi.

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