Kurban Bayrami tarihi 2020 takvim Diyanet ne zaman?

Diyanet 2020 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramından sonra gelen Kurban bayramı bu sene 31 Temmuz'da başlayacak. 4 gün süren Kurban bayramı ise 3 Ağustos'ta sona erecek.

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2020 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilen Kurban Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer aldı. Yaz aylarında idrak edilecek Kurban Bayramı'nın bu yılki başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar 'Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Tatil planları yapacak ve kurban ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlar için Kurban Bayramı tatili

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.