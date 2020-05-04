Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek erken mi ödenecek?

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı'nda devlet tarafından ödenecek olan 1000 lıralık ikramiyenin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. 2020 yılında Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 27 ile 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan arasında almıştı. Şimdi gözler Kurban Bayramı ikramiyesinde. Devlet tarafından bayram öncesinde milyonlarca emekliye ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda da ödenecek. 2020 yılında Kurban bayramı ikramiyelerinin 27 ile 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı’nda emeklilere verilecek olan 1000 TL ikramiyeleri, Koronavirüs salgını nedeniyle 7 – 11 Nisan 2020 tarihleri arasında verildi. Bakanlıktan Açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7 – 11 Nisan tarihleri arasında ödendiği açıklandı. Bakanlık ikramiye ödemelerini Koronavirüs salgını nedeniyle erken bir tarihe çekti

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesinin ardından emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini ne zaman alabileceğini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz Cuma tarihine denk geliyor. Bundan dolayı Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 27 ile 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda 1000 TL ikramiye ödemesi yapılacak.