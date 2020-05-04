HABER /  GÜNCEL
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek erken mi ödenecek?

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı'nda devlet tarafından ödenecek olan 1000 lıralık ikramiyenin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. 2020 yılında Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 27 ile 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Abone ol

Koronavirüs salgını nedeniyle emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan arasında almıştı. Şimdi gözler Kurban Bayramı ikramiyesinde. Devlet tarafından bayram öncesinde milyonlarca emekliye ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda da ödenecek. 2020 yılında Kurban bayramı ikramiyelerinin 27 ile 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı’nda emeklilere verilecek olan 1000 TL ikramiyeleri, Koronavirüs salgını nedeniyle 7 – 11 Nisan 2020 tarihleri arasında verildi. Bakanlıktan Açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7 – 11 Nisan tarihleri arasında ödendiği açıklandı. Bakanlık ikramiye ödemelerini Koronavirüs salgını nedeniyle erken bir tarihe çekti

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesinin ardından emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini ne zaman alabileceğini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz Cuma tarihine denk geliyor. Bundan dolayı Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 27 ile 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda 1000 TL ikramiye ödemesi yapılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika benzine ve motorine zam! Araç sahipleri depoları bu saate kadar doldurun
Yılmaz Özdil de İmar Affından yararlanmış Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villasına bakın
TTB Kovid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Pala: Olası vaka sayısı 600 binin üzerinde
Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında maske kodu nasıl alınır?
Yardım yapmıyorsunuz demişti! Vali Münir Karaloğlu Twitter'da ifşa etti
Bayraktar, İmamoğlu'na rest çekti: Tekzip etmezseniz protokolü iptal edeceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika benzine ve motorine zam! Araç sahipleri depoları bu saate kadar doldurun
Maltepe'de fazla yolcu alan minibüsteki kadın: Çok asabi ve sinirliler
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’ten maske itirafı
Kurban Bayrami tarihi 2020 takvim Diyanet ne zaman?
PSG'den, Mbappe'ye yeni kontrat
Adliyeler ne zamana kadar tatil 2020 mahkeme açılış tarihi
Yorumlar