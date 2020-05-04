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Adliyeler ne zamana kadar tatil 2020 mahkeme açılış tarihi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında acil dava işleri, zaman aşımına uğrayan davalar dışında mahkeme ve adliyeler kapatılmıştı. Şimdi salgın vakalarının azalmasının ardından vatandaşlar adliyeler ne zaman açılacak araştırması yapmaya başladı. Peki mayıs ayında mahkeme ve adliyeler açılır mı?

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Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti. Peki şimdi adliyeler ne zaman açılacak tarih belli mi vatandaşlar bu soruların cevabını arıyor. 

Yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı alınacak tedbirler kapsamında; tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti. Söz konusu erteleme ileri bir tarihe uzatıldı. İşte, 'Adliyeler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

"Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır." diyen Erdoğan, şu bilgileri verdi: 

"Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz."

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