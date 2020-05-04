Adana'da otomobile intihar notu bırakan genç: Ölmek ne garip şey anne

ADANA'da, yakınlarına 'Ben artık yokum' mesajı attıktan sonra Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde çalışır vaziyette bulunan otomobilinden 'Ölmek ne garip şey anne' diye başlayan intihar notu çıkan Muhammet K.’yi (29) arama çalışmaları sürüyor.

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Sarıçam ilçesindeki evinden çıkan Muhammet K., saat 23.30 sıralarında yakınlarına 'Ben artık yokum' diye mesaj gönderip, telefonunu kapattı.

Otomobili göl üzerindeki köprüde bulundu

Yakınlarının hemen polise haber vermesiyle olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi’nden, Muhammet K.'nin otomobilinin en son merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan Çatalan Batı Köprüsü'ne giriş yaptığını saptadı. Bunun üzerine göl kıyısı boyunca arama çalışması başlatılırken bir süre sonra Muhammet K.'nin otomobili, köprü üzerinde çalışır vaziyette bulundu. Araçta yapılan incelemede intihar notu bulundu.

İntihar notu şu şekilde:

"Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum."

Kayıplara karışan Muhammet K.'yı arama çalışmaları sürerken İntihar notundaki bazı ifadelerin, Ahmet Kaya'nın seslendirdiği Şafak Türküsü ve Bir Veda Havası şarkılarında yer aldığı belirtildi.

Öte yandan polis, köprüden atladığı düşünülen Muhammet K. için Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden destek isterken su altı polislerinin gölde yaptığı yaklaşık bir saatlik aramadan sonuç çıkmadı.

Muhammet K.’yi arama çalışmaları, bu sabah saatlerinde yeniden başladı.