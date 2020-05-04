Mayıs kira artışı 2020 ne kadar? Mayıs kira hesaplaması

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kiracıların ve ev sahiplerinin beklediği haber geldi. 2020 yılı mayıs ayı kira artışı belli oldu. 2020 Mayıs ayında kira artış oranı yüzde 12,66 oldu. Yani Mayıs ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış yapılacak. Peki kira hesaplama nasıl olur?

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TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından mayıs ayı kira artış oranı da netleşmiş oldu. 2020 Mayıs ayında kira artış oranı yüzde 12,66 oldu. Yani Mayıs ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış yapılacak. Peki kira hesaplama nasıl olur? Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Mayıs ayı kira artışı hesaplaması

Mayıs ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 12,66 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 126,6 TL

Zamlı kira bedeli: 1.126,6 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL

Zam oranı: yüzde 12,66 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 189,90 TL

Zamlı kira bedeli: 1.189,90 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: yüzde 12,66 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 253,20 TL

Zamlı kira bedeli: 2.253,20 TL

Zam oranı nasıl hesaplanıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Eylül'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

Elden kira ödemeyin

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.