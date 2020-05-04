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Üsküdar'da trafik kazasını görüntüleyen kameramana metrobüs çarptı

ÜSKÜDAR'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken olayı görüntülemeye gelen kameramana yolun karşısına geçmek istediği sırada metrobüs çarptı.

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Trafik Kazası saat 07.00 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti Altunizade sapağında meydana geldi.

Sürücünün hayati tehlikesi yok

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Hayati M. otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araç içinde sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla yolu kapattı. Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardında yol trafiğe açıldı.

Kameraman talihsiz kazada hafif yaralandı

Öte yandan olayı görüntülemek için gelen ajans kameramanı Metin Başar, yolun karşısına geçmek isterken metrobüsün çarpması sonucu hafif yaralandı. Başar ambulansla hastaneye götürülürken metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.

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