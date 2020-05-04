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2022 maaşları ödemesi ne zaman mayıs ayı maaş ödeme günleri

Devlet tarafından engelli vatandaşlara ödenen 2022 yani engelli maaşları mayıs ayında zamlı yatacak. Peki 2022 maaşları ne kadar olacak, mayıs ayında hangi günler yatacak?

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Mayıs ayında 2022 maaşları yani engelli maaşları ne zaman ödenecek araştırması başladı. 

Aylık olarak ödenmeye başlanan 2022 maaşları her ay doğum tarihinin son rakamına göre belirli günlerde yatar.  2020 yılı mayıs  ayı 2022 maaşı alanların PTT de bulunan hesaplarına yatırılacak.

2022 maaşı alanlar 2020 nisan dönemine ait 2022 engelli maaşı miktarları ve PTT de bulunan hesaplarına yatacak maaşların T.C kimlik numarasının son rakamına göre alacakları tarihleri öğrenebilirler.

2020 YILI 2022 ENGELLİ MAAŞ TUTARLARI
1 Ocak 2022 ve 30 Haziran 2020 arasında yatacak olan 2022 maaş tutarları şu şekilde 

- 65 Yaş üstü yaşlılık aylığı – 672 TL
- 18 Yaş altı engelli yakını aylığı – 537 TL
- %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı-  805 TL
- %40-69 arası engelli aylığı-  537 TL

2022 Engelli maaşı gelir kriteri ya da diğer adıyla muhtaçlık sınırı 2020 yılı için 701 TL oldu. 

2022 MAAŞI NİSAN 2020 ÖDEME GÜNLERİ

- Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

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