Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! LGS'ye hazırlananlar için 1000 soruluk paket

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS’ye hazırlanan gençler, mayıs ayı çalışma destek paketi yayında. 8. sınıf ilk dönem müfredat ve kazanımlarından oluşan pakette bu kez 1000 soru var" müjdesi verdi.

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7 Haziran'da yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) ertelenip ertelenmeyeceği bugün Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS'ye hazırlanan yüzbinlerce öğrenciye müjdeyi verdi. Bakan Selçuk, LGS('ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için Mayıs ayı destek paketinin yayına girdiği belirtip, "8. sınıf ilk dönem müfredat ve kazanımlarından oluşan pakette bu kez 1000 soru var" dedi.

Bin soruluk yeni paket yayında

Bakan Ziya Selçuk, Twiter paylaşımında "LGS’ye hazırlanan gençler, mayıs ayı çalışma destek paketi yayında. 8. sınıf ilk dönem müfredat ve kazanımlarından oluşan pakette bu kez 1000 soru var. Nisan ayı paketiyle toplam sayı 1.516’ya ulaştı. Merak etmeyin, bu süreçte hep yanınızdayız" ifadelerini kullandı.