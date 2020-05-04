Rusya'dan koronavirüs anketi: Putin güven kaybediyor

Koronavirüs salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya'da salgınla mücadeleye ilişkin düzenlenen ankette Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs (Covid-19) sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle güven kaybettiği sonucu çıkt

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya'da salgınla mücadeleye ilişkin anket düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' e olan güvenin ülke genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle gerilediği belirtildi .

Yüzde 8 oy kaybına uğruyor

Rusya'da faaliyet gösteren ve kamuoyu araştırmaları yapan Levada Merkezi tarafından hazırlanan bir ankete göre, Mart’ta ankete katılanların yalnızca yüzde 46’sı Putin’i bir sonraki dönemde iktidarda kalması için destekliyor. 2019’un Haziran ayında ise bu oranın yüzde 54 olduğu belirtildi.

Vaka sayısı 145 bini aştı

Rusya en son 10 bin 581 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Son gelişmelerle ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268’e yükseldi.