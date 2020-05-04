LGS ve YKS yeni sınav tarihler! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne demişti?

Bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddelerinden birini Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. İşte LGS ve YKS sınav tarihleri.

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Milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği "Okullar ne zaman açılacak?", LGS ve YKS sınavları ne zaman yapılacak?" sorularının cevabı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimle ilgili alınan kararları duyurdu.

YKS sınav tarihi belli oldu

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler yer alan okulların kapanması ve sınav tarihleriyle ilgili tartışmaların ardından yeni bir karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak" dedi.

Üniversiteler ise 15 Haziran'da Akademik Takvime geri dönebilecek.

LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Öğrencilerin merakla beklediği 2020 LGS sınav tarihi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 2020 LGS 20 Haziran tarihinde yapılacak.