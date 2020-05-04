HABER /  DÜNYA
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Başkan olduğum için çok şanslılar

ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meksika’da koronavirüsün (Covid-19) büyük bir problem haline geldiğini, güney sınırının çok sıkı denetim altına olduğunu ve duvarın hızla inşa edildiğini ifade etti.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili bir paylaşımda bulundu. 

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meksika’da koronavirüsün büyük bir problem haline geldiğini ve Meksika ile ABD arasında duvarın hızla inşa edildiğini belirterek, “Meksika ne yazık ki çok büyük bir koronavirüs sorunu yaşıyor ve şimdi Kaliforniya, anlayın bunu, insanların güney sınırından gelmesi istenmiyor. Bu bir klasik. Başkan olduğum için çok şanslılar. Sınır çok sıkı ve duvar hızla inşa ediliyor” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz
Son dakika benzine ve motorine zam! EPGİS saat verdi
Kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu! Ödemeler nasıl yapılacak?
Samsun'da ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın konuştu
Beşar Esad'ın ailesinde büyük gerilim! Çok sayıda gözaltı var
Karius'tan Beşiktaş'a tepkili veda: Utanç verici
ÖNCEKİ HABERLER
Metrobüste herkesi tedirgin eden görüntüler
Karantina yurtlarından kaç kişi tahliye edildi! AFAD açıkladı
Hakkari'de pancar toplarken düşüp ayağını kırdı 5 saatte anca kurtarıldı
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Hıdırellez nedir nasıl kutlanır 6 Mayıs gecesi neler yapılmaz?
2022 maaşları ödemesi ne zaman mayıs ayı maaş ödeme günleri
Yorumlar