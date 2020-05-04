Trump'tan koronavirüs açıklaması: Başkan olduğum için çok şanslılar

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meksika’da koronavirüsün (Covid-19) büyük bir problem haline geldiğini, güney sınırının çok sıkı denetim altına olduğunu ve duvarın hızla inşa edildiğini ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili bir paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meksika’da koronavirüsün büyük bir problem haline geldiğini ve Meksika ile ABD arasında duvarın hızla inşa edildiğini belirterek, “Meksika ne yazık ki çok büyük bir koronavirüs sorunu yaşıyor ve şimdi Kaliforniya, anlayın bunu, insanların güney sınırından gelmesi istenmiyor. Bu bir klasik. Başkan olduğum için çok şanslılar. Sınır çok sıkı ve duvar hızla inşa ediliyor” dedi.