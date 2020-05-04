Beşar Esad'ın ailesinde büyük gerilim! Çok sayıda gözaltı var

SURİYE 'de Beşar Esad ve kuzeni Rami Mahluf arasında büyük bir kriz yaşanıyor. Mahluf, rejim güçlerinin kendisinden fazla vergiler istediğini belirterek üstü kapalı tehditte bulunmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından Rami Mahluf’a ait olan şirkette gözaltılar başladı.

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Beşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf’a ait olan Syriatel adlı şirkette çalışan 28’den fazla müdür ve teknisyen gözaltına alındı.Suriye’de Beşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf’a ait olan Syriatel adlı şirkette çalışan 28’den fazla müdürün ve teknisyenin güvenlik güçleri tarafından Rusya’nın direktifleri doğrultusunda gözaltına alındığı ifade edildi.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) aktardığı bilgilere göre, Rus kuvvetleri müdürlere ve teknisyenlere yapılan baskın ve gözaltı operasyonlarında da görev aldı. Bununla birlikte SOHR, Mahluf’un hala serbest olduğunu vurguladı.

Şarkul Evsat'ın haberine göre SOHR, Syriatel çalışanlarının ve teknisyenlerinin iletişim kulelerine otomatik güvenlik onayı ile giriş yapmasının ardından kulelere en az 3 hafta süreyle giriş yapmalarının engellendiğini öğrendi.Söz konusu davanın gelişmeleri Rusya’nın Syriatel şirketine el koyma ve Esad rejim liderinin kuzeni Mahluf’un azledilmesine yönelik ısrarlarının ardından geldi.

Rusya Esad rejiminden alacaklarını isteyince...

Aynı zamanda Mahluf'un şirketlerinde on binlerce çalışan olduğu göz önüne alındığında Esed rejimi yanlıları arasında davanın ülkeye yansımaları ve ekonomik durumun çökmesi gibi büyük endişeler mevcut.

Suriye ekonomisinin önemli bir kısmını elinde bulunduran Mahluf, Esed rejimi yönetimindeki ülkenin maddi yönden en büyük gücü olarak gösteriliyordu.Mahluf ve Esad arasındaki gerilimin, Rusya'nın Esad rejiminden alacaklarını istemesi üzerine rejimin maddi kaynak arayışına girmesi üzerine tırmandığı ifade ediliyordu.

Rami Mahluf kimdir?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esad rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başlayıp 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı.Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el konuldu. Mahluf'un servetinin önemli bir bölümünün Lübnan ve Avrupa ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor.