Karius'tan Beşiktaş'a tepkili veda: Utanç verici
Beşiktaş'ta Loris Karius defteri, bugün yapılan fesih işlemiyle sona erdi. Veda paylaşımında bulunan Karius, "Bu sonuca varmak utanç verici ama bu durumu sorunsuz bir şekilde çözmek için her şeyi denediğimi bilmelisiniz.'' ifadelerini kullandı.Abone ol
Yaklaşık 15 gün önce alacaklarının ödenmemesi sebebyle FIFA'ya başvuran Alman kaleci, aradan geçen sürede kulüp yönetimiyle anlaşma sağlayamadı.
Beşiktaş yönetiminin sadece geçmişe dönük alacaklarını ödeme teklifini kabul etmeyen ve sezonun kalan kısmının ücretini de isteyen Karius, bu sabah fesih işlemlerini başlattı.
Loris Karius'la Beşiktaş arasındaki bundan sonraki süreç FIFA nezdinde işleyecek ve oyuncuya ne kadar para ödeneceğine FIFA karar verecek.
''Bu sonuca varmak utanç verici''
Beşiktaş ile sözleşmesini feshettiğini açıklayan Karius, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu sonuca varmak utanç verici ama bu durumu sorunsuz bir şekilde çözmek için her şeyi denediğimi bilmelisiniz. Aylar boyunca sıkıntılarımı tekrar tekrar tahtaya anlatır gibi anlattığım için çok sabırlıydım. Geçen yıl da aynı şeyler oldu. Maalesef bu sorunu çözmeye çalışmadılar, hatta ödeme kesintisi yaparak yardım önerimi bile reddettiler.
''Kötü zamanlarda desteklediniz''
Bu kulüp için oynamayı gerçekten sevdiğimi bilmeniz benim için önemli. Bu kadar tutkulu taraftarların her zaman inanılmaz desteğini arkamda hissettim. Beni her zaman iyi ve kötü zamanlarda desteklediniz ve sizi her zaman en iyi şekilde hatırlayacağım! Ayrıca kulüpte çalışanlar da dahil olmak üzere tüm takım arkadaşlarıma, kulüp personeline teşekkür etmek istiyorum."
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Hi everyone, today I terminated my contract with BEŞİKTAŞ. It’s a shame it comes to an end like this but you should know that I have tried everything to solve this situation without any problems. I was very patient for months telling the board over and over again. Same things happened already last year. Unfortunately they haven’t tried to solve this situational problem and even refused my suggestion to help by taking a pay cut. It’s important to me that you know I really enjoyed playing for this club a lot. BEŞİKTAŞ can be proud having such passionate fans behind them always giving amazing support. You always supported me in good and bad times and I will always remember you in the best way! Also I want to say thank you to all my teammates, coaching staff including all people working for the club. You welcomed me with arms wide open from day one. Thank you so much! Champion Beşiktaş 🦅