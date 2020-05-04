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Konya'da şüpheli çanta sosyal mesafeyi unutturdu vatandaş telefona sarıldı

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KONYA'da, kaldırım kenarına bırakılan çanta ve cüzdan, içinde patlayıcı olma ihtimali üzerine bomba imha uzmanı ekibi tarafından kontrol edildi. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, polisin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını uymayıp, cep telefonu kamerasıyla o anları videoya kaydetmeye ve çalışmaları izlemeye devam etti.

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Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan, vatandaş ve araç trafiğinin yoğun olduğu Kadınlar Pazarı yanında meydana geldi. Kaldırım üzerinde bulunan cüzdan ve çantayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Çantanın içinde patlayıcı madde olma şüphesi üzerine, olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılırken, çevrede toplanan çok sayıda vatandaş, polisin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralına uymayıp, cep telefonu kamerasıyla çalışmaları kaydetmeye devam etti.

Çantadan kadın kıyafeti çıktı

Bomba imha uzmanı, şüpheli çanta içerisinde beze sarılı çok sayıda kadın kıyafeti olduğunu tespit etti. Kıyafetler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

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