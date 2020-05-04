İzmir'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 466'ya yükseldi
İZMİR Tabip Odası verilerine göre kentte koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466'ya yükseldi.Abone ol
İzmir Tabip Odası, koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık personeli sayısının 466'ya yükseldiğini açıkladı.
Tanı konulan kişiler
Odanın açıkladığı 4 Mayıs tarihli verilere göre; 147'si hekim, 2'si diş hekimi, 146'sı hemşire-ebe-sağlık memuru, 85'i personel, 16'sı tıbbi sekreter, 24'ü teknisyen, 30'u memur, 6'sı eczacı, 2'si psikolog, 5'i güvenlik görevlisi, 1'i şoför ve 2'si mühendis olmak üzere 466 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu.
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