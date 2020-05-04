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İzmir'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 466'ya yükseldi

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İZMİR Tabip Odası verilerine göre kentte koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466'ya yükseldi.

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İzmir Tabip Odası, koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık personeli sayısının 466'ya yükseldiğini açıkladı.

Tanı konulan kişiler

Odanın açıkladığı 4 Mayıs tarihli verilere göre; 147'si hekim, 2'si diş hekimi, 146'sı hemşire-ebe-sağlık memuru, 85'i personel, 16'sı tıbbi sekreter, 24'ü teknisyen, 30'u memur, 6'sı eczacı, 2'si psikolog, 5'i güvenlik görevlisi, 1'i şoför ve 2'si mühendis olmak üzere 466 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu.

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