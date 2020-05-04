20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitiyor mu yeni bilgi geldi

20 yaş altında binlerce genç ve çocuk koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1.5 aydır evinde. Sokağa çıkmayı iple çeken 20 yaş altı için kritik açıklama bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gelecek. 20 yaş altı genç ve çocuklar günde birkaç saat dışarı çıkabilecek mi?

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20 yaş altı gençler koronavirüs salgının ilk çıktığı günden beri neredeyse 1.5 aydır evinden çıkamıyor. Peki 20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, bayramdan önce genç ve çocuklar için yasak sona erecek mi? Milyonlarca vatandaşın beklediği yeni açıklama bu akşam Bakanlar Kurulu sonrası yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, "65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma yasağında bir esneme olabilir mi?" sorusu üzerine Kalın, şunları söyledi:

"65 yaş ve üstü bütün büyüklerimiz yaklaşık 45 gündür evden çıkmadılar. Sağ olsunlar, bu kurala riayet ederek çok tarihi bir görevi de yerine getirdiler, hem kendi hayatlarını korudular hem salgının yayılmasını önlediler. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kadar 65 yaş ve üstü vatandaşımız var. Bu şikayetleri biz de alıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunları dinliyor.

Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu

"Cumhurbaşkanımızın şöyle bir talimatı oldu. 'Bilim Kurulu'nun bu konudaki değerlendirmesini aldıktan sonra pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bu konuyu değerlendirelim. Bilim Kurulu'nun kanaati çerçevesinde de bu konuda bir karar alalım.' dedi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bazı güzel haberleri olabilir."

20 yaş altı için esneme olacak mı?

İbrahim Kalın, 20 yaş altının da hatırlatılması üzerine, "Bilim Kurulu'nun da kanaati öncelikli olarak 65 yaş ve üstü grubunun belli gün ve saatlerde dışarıya çıkmasının sağlanması şeklinde." dedi.