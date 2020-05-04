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Steaua Bükreş Galatasaray'ı istedi ülke ordusu veto etti

Rumen takımlarından Steaua Bükreş Başkanı Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni statları için konuşurken, "Steaua" Stadı'nın açılış maçını Galatasaray'la oynamak istediklerini söyledi ancak karşılarına odu çıktı.

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Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş yeni stadının yapım çalışmaları devam ediyor. Romanya basınına stadın yapımıyla ilgili FCBS Başkanı Helmuth Duckadam önemli açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'la oynamak isteriz"
FCBS Başkanı statla ilgili yaptığı açıklamada; "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" dedi.

Taraftar kampanya başlattı
Rumen Steau Bükreş takımı (FCSB) taraftarları Bükreş'te yapımı devam eden yeni stadyumun açılış maçını Galatasaray ile oynamak için kampanya başlattılar. Rumen MediaFax haber ajansına göre kulüp başkanı Helmuth Duckadam, taraftarın Galatasaray ile ilgili bu isteğini memnuniyetle karşıladığını söyledi ancak karşılarına Romanya ordusu çıktı. 

Ordu izin vermiyor
Stadın sahibi konumundaki Romanya ordusu burada sadece sahibi olduğu bu takımı ve milli takımı oynatmayı planlıyor, ihtilaflı olduğu birinci lig ekibi Becali'nin FCSB'sine izin vermek istemiyor.

95 milyon euro bedelle yapıldı 
95 milyon euro bedelle yapılan ve 32 bin kişi kapasiteye sahip olan stadyumun inşaatında sona gelindi, sonbaharda tamamlanması planlanıyor.

Romanya 1. liginde mücadele ediyor
2014'te Steau Bükreş ikiye bölündükten sonra Gigi Becali'nin sahibi olduğu asıl takım FCSB (Steaua Bükreş Futbol Kulübü) ismini alırken Steau ismini ordunun sahip olduğu 4. ligde oynayan ekip aldı. Romanya 1. liginde mücadele eden ve teknik direktörlüğünü Bogdan Vintila'nın yaptığı FCSB, maçlarını belediyeye ait olan ve EURO 2020'de de ev sahipliği bulunan Ulusal Stadyum'da oynuyor.

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