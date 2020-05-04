2020 Bayram tarihleri Diyanet Ramazan Bayramı ne zaman?

30 günlük orucun sona ermesinin ardından Ramazan Bayramı sevinci yaşanacak. Peki, bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman, mayıs ayının hangi gününe denk geliyor? Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tatili bir değişiklik yapılmaması halinde 4 gün olacak. 2020 Ramazan ayı için 30 günlük orucun sona ermesiyle birlikte bayram sevinci yaşanacak.

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Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın bitmesinin hemen ardından kutlanan Ramazan Bayramı, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl içinde bulunduğumuz Mayıs ayında idrak edilecek. İşte, 2020 Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler...

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem " Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.

2020 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

Ramazan Ayı Başlangıcı 24 Nisan Cuma

Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı Arifesi: 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün:24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün:25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün:26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi