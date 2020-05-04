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Vedat Muriç kapışması! Ya İngiltere ya İtalya'ya gidecek

Fenerbahçe’nin en önemli gelir kaynağı pozisyonundaki Vedat Muriç için Lazio’dan sonra Napoli de devreye girdi.

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Türkiye transfer piyasasının bir numaralı isimlerinden olan Vedat Muriç, Avrupalıların başını döndürmeye devam ediyor. Çok sayıda ülkeden talibi olan Kosovalı golcü için yarışın İtalya ile İngiltere arasında geçmesi bekleniyor.

Lazio’nun uzun süredir peşinden koştuğu Muriç için bir diğer İtalyan ekibi Napoli de teklif hazırladı. Roma ekibinin Arnavut sportif direktörü Igli Tare, yakın diyalogta olduğu Muriç için masaya 12 milyon avro koymuşken, sarı-lacivertliler kapıyı çalan Napoli’yi de geri çevirmedi.

20 milyon euro taban fiyat
Zira Fenerbahçe’nin Muriç için belirlediği 20 milyon avroluk taban fiyattan geri adım atmak gibi bir düşüncesi yok. Aksine tekliflerin hepsini görmek isteyen yönetim, rekabet ortamını avantaja çevirme hedefinde.

Çizme cazip, Ada yakın
Zira Vedat Muriç’i uzun süredir takip eden İngiliz kulüpleri henüz tekliflerini sunmadı. Tottenham menajeri Jose Mourinho’nun Vedat Muriç’e yakın ilgisini cümle alem duymuşken, Leicester City ve Crystal Palace da Kosovalının diğer talipleri.

İtalya'yı daha yakın buluyor
Ekonomik açıdan İtalyanlara göre çok daha güçlü durumda olan İngilizlerin, 20 milyon avroluk talebi karşılama ihtimali yüksek görünüyor. Ancak dengeleri İtalyanların lehine bozabilecek bir durum var, Vedat Muriç’in tercihi. Kosovalı golcü, Serie A’daki futbolu kendi oyun tarzına daha yakın buluyor.

Ilgi Tare’nin yakın ilgisi de Muriç’in tercihinde etkili olabilir. Yine de önceliği Fenerbahçe olan Vedat’ın kulübün tercihini reddetmeyeceği beklentisi yüksek.

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