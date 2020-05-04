HABER /  YEREL
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

'Koronavirüsten kurtuldu' denilen ilçede şok! Kötü haberi belediye başkanı verdi

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın Keles ilçesinde toplu iftarlar verilmesinin ardından koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine sorumsuz vatandaşlara tepki gösteren Bursa Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Tam 'Bu işten kurtulduk' derken maalesef yine pozitif korona vakalarla karşılaştık" dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında toplu iftar ve toplu sahur etkinlikleri yasaklanmasına rağmen, ilçede toplu iftar programlarının düzenlendiğini açıklayan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

"Tam 'Bu işten kurtulduk' derken maalesef yine pozitif korona vakalarla karşılaştık"

Keskin, ilçede kalabalık iftar programlarının düzenlenmesine tepki gösterdi.  Başkan Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halkı uyararak, şunları kaydetti: 

"Sevgili hemşehrilerim maalesef koronavirüsle el ele iftar programlarına son zamanlarda ilçemize özellikle hafta sonlarında Bursa'dan çok sayıda vatandaşımızın geldiği gözlemlenmiş olup, koronavirüs salgını ile ilgili vakalarda da artış olmaya başlamıştır. Tam 'Bu işten kurtulduk' derken maalesef yine pozitif korona vakalarla karşılaştık. İlçemizde görülen son koronavirüs vakalarının sebebi hemşehrimizin evlerinde vermiş oldukları, Bursa'dan gelen vatandaşlarımızın da katıldığı iftarlardan kaynaklanmaktadır. Özellikle hiçbir şekilde en yakınlarıyla bile iftar programı düzenlenmemesi ve misafir kabul edilmemesi önem arz etmektedir. Hem Bursa'dan gelen vatandaşlarımızın hem de mahallelerimizde oturan hemşehrilerimizin bu konuda hassas davranması gerekmektedir. Sizlerin de bu gibi durumları sıkı bir şekilde takip etmenizi, kaymakamlık, belediye veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermenizi önemle istirham ederim." 

Kaymakamdan uyarı

Keles Kaymakamı Kübra Teymur ise, "Koronavirüs tehdidine karşı mücadele kapsamında devletimiz her türlü tedbirleri almasına karşın ramazan ayında verilen iftar yemeklerinden dolayı devletimizin almış olduğu sosyal mesafe yasağına ters hareket edilmekte olup verilen iftar yemekleri dolayısıyla vakalarda da artış olmaktadır. Hayatlarınız bizim için değerlidir. Lütfen devletimizin aldığı yasaklara uyup bu ramazan ayında siz sevgili vatandaşlarımızın iftar yemeği düzenlememesi ve misafir kabul etmemesi, virüsle mücadelede büyük önem arz etmektedir. Lütfen sevdiklerinizle evinizde kalınız. Hayırlı ramazanlar" dedi.

İlgili Haberler
Rusya'dan koronavirüs anketi: Putin güven kaybediyor Artvin’de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs salgınından sonra fiyatı ikiye katlandı! İşte zencefilin faydaları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Uzmanlar koronavirüs salgınındaki yeni tehlikeye dikkat çekiyor: Sahte şafak
Katar'la ilgili bomba iddia! Türk Subayı darbe girişimini önledi
Siirt'ten acı haber geldi! Keşif sırasında asker mayına bastı şehit var
Son dakika benzine ve motorine zam! Araç sahipleri depoları bu saate kadar doldurun
Yılmaz Özdil de İmar Affından yararlanmış Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villasına bakın
TTB Kovid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Pala: Olası vaka sayısı 600 binin üzerinde
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! LGS'ye hazırlananlar için 1000 soruluk paket
2020 Bayram tarihleri Diyanet Ramazan Bayramı ne zaman?
Rusya'dan koronavirüs anketi: Putin güven kaybediyor
Antalya'da eski kocasını sırtından bıçakladı daha önce de bıçakla kovalamış
Erzurum'daki 'ay yıldızlı' şehir hastanesi Doğu'nun sağlık üssü olacak
Kurban Bayrami tarihi 2020 takvim Diyanet ne zaman?
Yorumlar 1 yorum