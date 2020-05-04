Koronavirüs salgınından sonra fiyatı ikiye katlandı! İşte zencefilin faydaları
Uzmanlar koronavirüsten en çok etkilenenlerin bağışıklık sistemi düşük olan kişiler olduğu açıklamasının ardından vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için yöneldiği yaş zencefilin faydaları neler?
Samsun'da yaklaşık 40 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık ile beraber 10 yıldır bu mesleği yapan oğlu Fethi Doğan Çalık gümrüklerin korona virüsü tedbirleri sonrasında kapanması ve ürünün ülkeye girişinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yaş zencefilin fiyatında yüzde yüz artış olduğunu söyledi..Peki zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil nasıl kullanılır? Zencefil kullanımı kimlere yasaktır?
-Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır.
-Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür.
- Diareyi (ishal) önler ve bağırsak bozukluklarını giderir.
-Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur.
-Vücut ısısını arttırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.
-Zencefil yağının nefes darlığına da olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.
-Sinir uçlarındaki çeşitli uyarı alabilen özelleşmiş hücrelere etki ederek ağrı kesici özelliği olduğu belirtilmiştir.
-Doğrudan ağrıyı kesici ve ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafiflettiği gözlemlenmiştir.