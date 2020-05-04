Koronavirüs salgınından sonra fiyatı ikiye katlandı! İşte zencefilin faydaları

Samsun'da yaklaşık 40 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık ile beraber 10 yıldır bu mesleği yapan oğlu Fethi Doğan Çalık gümrüklerin korona virüsü tedbirleri sonrasında kapanması ve ürünün ülkeye girişinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yaş zencefilin fiyatında yüzde yüz artış olduğunu söyledi..Peki zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil nasıl kullanılır? Zencefil kullanımı kimlere yasaktır?