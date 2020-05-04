Kızılay'a kan bağışı! Adana'da 'VIP' hizmet başlattı

ADANA'da koronavirüs ve Ramazan ayı dolayısıyla kan stokları 10 bin üniteden, 3 bin üniteye düşünce Kızılay, kan vermek isteyen vatandaşlar için 'VIP' hizmet başlattı.

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Kan vermek isteyenler özel araç ile evlerinden alınıp kan merkezine getirilip tekrar evlerine götürülüyor.

Kan verme oranı Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da yüksek oranda düştü. Stok 10 bin üniteden 3 bin ünitelere düşünce Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, harekete geçti. Saygılı Adana geneline gidebilecek ekipler oluşturarak sosyal medyadan da 'kan vermek isteyenin evlerine gelerek özel araçla alınıp kan merkezine getirileceği ve kan verdikten sonra tekrar evine bırakılacağı' duyurusu yaptı.

Duyurunun ardından Kızılay ekipleri taleplere yetişmek üzere harekete geçti. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşları evlerinden alıp kan merkezine getirip götürüyor.

"Kan seviyemiz çok kritik seviyelerde"

Başkan Saygılı, hayat kurtarmak için her şey yapacaklarını belirterek şöyle konuştu: Ülkemizde ve dünyamızda koronavirüs imtihanı yaşıyoruz. Buradan hareketle kardeşlerimizin ve yurttaşlarımızın kan bağışı konusunda nasıl gelip gideriz diye düşünüyorlar. Biz de Adana’da kan bağışı araçları oluşturduk. Kan bağışı yapmak isteyen hemşehrilerimiz bize ulaşıyorlar biz de onları araçlarla alıp Kızılay kan merkezlerine getiriyoruz ve bağışlarını aldıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Hem koronavirüsten hem de Ramazan ayından kaynaklanan bir düşüş var şu anda. Kan seviyemiz çok kritik seviyelerde.

Oluşturduğumuz mobil ekip gün içerisinde 50’ye yakın kişiyi merkezlerimize getiriyor.

"VIP hizmetine fazlasıyla layıklar"

Saygılı, açıklamasına şöyle devam etti: Bu milletimizin asil evlatları VIP hizmetine fazlasıyla layık çünkü Allah’ın, birbirine muhtaç kıldığı ve kimsede olmayan yani yapay olmayan kanı tanımadığı birine ihtiyaç olarak ulaştırıyor, bizim bu yaptığımız hizmet onlara az bile. Bölgemizde biz 10 bin kan bağışı alıyorduk ve 84 hastanenin ihtiyacını karşılıyorduk ama şuan 3 bin seviyesine düşmüş durumda."